Taxe foncière, la douloureuse de la rentrée

Vivre à Marseille va bientôt coûter cher. La taxe foncière va bondir de plus de 17% d'un coup. En pleine période d'inflation, cette charge supplémentaire est plutôt mal perçue par les Marseillais. Beaucoup de propriétaires sont sceptiques quant à l'utilité de cette taxe. "Moi, je veux bien payer toujours plus si on m'explique pourquoi" ; "Franchement, la taxe foncière qui augmente alors que quand vous passez à Marseille, c'est une poubelle à ciel ouvert" ; "Si c'est utile et s'il y a un effort de transparence de la part de la mairie, effectivement ça peut être justifié", confient quelques-uns.