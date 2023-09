VIDÉO - Taxe sur le gazole non routier : les agriculteurs en colère contre le gouvernement

Alexandre Clare, éleveur de vaches limousines et vice-président de la coordination rurale en Corrèze, a de plus en plus de mal à envisager l’avenir. pOUR son exploitation d'une centaine d'hectares, cet éleveur consomme 25.000 litres de gazole non routier chaque année, soit 30.000 euros au prix actuel, auquel il faudra ajouter plus de 6.000 euros de taxe. "On va peut-être réduire nos troupeaux, c'est une solution. Ou tout arrêter et aller travailler à l'usine ! Au moins, on aura nos week-ends et nos jours fériés", dénonce Alexandre Clare.