Téléréalité en famille : business et dérives

328 000 personnes suivent Laure, Anthony et leurs enfants, jusque dans les moments les plus intimes. La vidéo de la naissance de Lily-Rose, l'une de ses enfants, a été vue par plus d'un million de personnes. En sept ans, plus de 1 000 vidéos pour 98 millions de vues. Un succès dont les enfants sont la pièce maîtresse et qui commence à rapporter beaucoup d'argent à la famille. Grace à la publicité diffusée pendant ces vidéos, Laure touche de YouTube entre 50 centimes et trois euros toutes les 1 000 vues.