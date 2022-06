"Revenez ou démissionnez" : le coup de sang d'Elon Musk contre le télétravail de ses employés

Elon Musk a fait passer le message à ses employés : "Toute personne qui veut faire du travail à distance doit être au bureau un minimum de 40 heures par semaine". Mais il a quand même affirmé qu'il y aurait un examen au cas par cas pour ceux qui ne peuvent vraiment pas venir sur le lieu de travail.

Pour le patron de Tesla, la règle du retour au travail est obligatoire, pointant du doigt un impact sur la productivité et l'efficacité des employés. Selon lui, en présentiel, on a davantage d'idées et on produit mieux.