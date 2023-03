Dernier combat, geste héroïque... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Le drame s'est déroulé dans le Airbnb qu'ils avaient loué en Floride. La plus jeune des enfants de Lydie et Boris Lavenir, Enora, 19 mois, est morte après y avoir absorbé du fentanyl, une drogue 100 fois plus puissante que la morphine. Les parents, habitants de la Guadeloupe, dénoncent un défaut de nettoyage et ont porté l'affaire en justice, l'enquête ayant démontré qu'une fête avait été organisée dans la maison quelques jours avant leur arrivée. Ils témoignent ici.