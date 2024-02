"Ça m'a blessé" : le Guinness refuse la Tour Eiffel en allumettes qu'il a mis 8 ans à construire

Un habitant de Charente-Maritime espérait battre le record mondial de la plus grande Tour Eiffel en allumettes. Huit ans de travail, pour finalement être disqualifié par le Guinness Book. Le maquettiste Richard Plaud témoigne auprès de TF1.

Une passion dévorante, un peu folle, qui rappelle immanquablement celle de Jacques Villeret, allias François Pignon, dans Le Dîner de Cons, immense classique de la comédie française. "Ça m’amuse moi aussi quand on m’en parle, d’autant que je ne reçois pas d’invitations à dîner", rigole Richard Plaud dans le reportage de TF1 ci-dessus. L’affaire est pourtant sérieuse. Cet habitant de Montpellier-de-Médillan, près de Saintes (Charente-Maritime), a consacré huit ans de sa vie et 4.200 heures à l’assemblage de 706.900 allumettes, pour bâtir la plus haute reproduction du monde de la Tour Eiffel. Mais sa construction, officiellement mesurée à 7,19 m, n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges britanniques du Guinness Book, qui n’ont pas validé le record.

"Ça a eté une douche froide, ça m’a blessé", réagit aujourd’hui celui qui avait pris soin d’achever son œuvre le 27 décembre 2023, à l'occasion du 100ᵉ anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. Le prestigieux jury lui reproche de ne pas avoir acheté ses allumettes dans le commerce, et surtout de ne pas les avoir utilisées avec leurs bouts rouges inflammables. Lassé de devoir les couper une à une, le maquettiste avait fini par prendre contact avec le principal fabricant français, pour se faire livrer les seules tiges en bois par cartons de 15 kg. Il n’a appris cette subtilité règlementaire qu’en octobre dernier. Trop tard pour ne pas voir son rêve de record partir en fumée…

Il n’empêche : Richard Saujon, qui a dessiné le plan, calculé les proportions, résolu les problèmes de portance, pour bâtir une maquette plus haute que sa propre maison, a finalement présenté sa Tour Eiffel en janvier, à Saujon, où 4.000 personnes se sont pressées pour l’admirer. Un géomètre a certifié la taille à cette occasion : il s’agit bien de la plus grande du monde, n’en déplaise au Guinness Book, qui a maintenu le record du Libanais Toufic Assaad Daher pour sa construction de 6,53 m. Alors le Poitevin de 47 ans a désormais un autre projet. L’exposer aux Jeux olympiques de Paris. Le Comité d’organisation s’y est montré plutôt favorable. Un problème, tout de même. "Ils m’ont simplement dit qu’il n’y avait pas de salle assez haute pour l’accueillir", confie-t-il, dans un sourire. Reste donc à vite trouver un lieu, afin d'éviter une nouvelle désillusion.