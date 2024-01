"Ce n'est pas normal" : François, éleveur en Haute-Vienne, doit cumuler deux métiers pour s'en sortir

Un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Pour s'en sortir, certains n'ont pas d'autres choix que d'exercer un autre métier en plus de l'activité à la ferme. Le JT de TF1 a rencontré François Geraud, éleveur bovin et cantonnier en Haute-Vienne.

Tous les matins à huit heures, François échange son tracteur d'agriculteur contre celui de la commune. Cantonnier depuis trois ans à Saint-Germain-les-Belles, en Haute-Vienne, il réalise les travaux d'entretien et de réparation, un travail à mi-temps qui représente près de la moitié de ses revenus, et lui permet tout juste de s'en sortir. "Sur mon exploitation, je gagne à peu près 800 euros nets, et à la commune, je gagne à peu près 600 euros nets, donc ça fait 1400 euros nets par mois, nous indique-t-il. Quand on a besoin d'aller faire un prêt bancaire, c'est moins facile quand on a 800 euros que quand on en a 1400."

Une double activité et des journées à rallonge de douze heures qui surprennent cette habitante d'une commune voisine. "Ce n'est pas normal, lance-t-elle face à notre caméra. Il devrait gagner sa vie avec ce qu'il produit. Malheureusement, on a beaucoup trop de personnes qui mangent sur l'agriculteur..."

Son travail de cantonnier terminé, François commence son deuxième métier, celui d'éleveur. Avec son père, il s'occupe de 80 vaches et d'une quarantaine de veaux destinés chaque année à l'engraissement. Deux exploitations d'une superficie totale de 140 hectares, mais la même incertitude de pouvoir gagner correctement sa vie. "En un an et demi, l'achat d'un tracteur a pris 15-20%. Si d'un coup, on a une hausse des charges sur notre exploitation qui n'était pas prévue, ça altère directement le revenu", soupire François. Son père, Alain Geraud, poursuit : "Moi, je ne me considère pas comme bien rémunéré, parce qu'on n'a pas les moyens de s'équiper. Les éleveurs en général sont mal rémunérés".

Cette faible rémunération a conduit leur voisin à prendre, lui aussi, il y a quelques années, une activité de formateur en complément de celle d'éleveur. Désormais revenu à temps plein sur sa ferme, il mise aujourd'hui sur l'installation de panneaux solaires sur ses bâtiments. Une production d'électricité de plus en plus prisée par les agriculteurs face aux difficultés de leur métier.