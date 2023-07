VIDÉO - "Ce sont des héros" : une fillette sauvée miraculeusement de la noyade par trois jeunes dans l'Hérault

Pour les pompiers, les premiers gestes de secours pratiqués par les jeunes avant leur arrivée ont été déterminants. "Ils ont fait partie de la chaîne des secours et ont permis de sauver cette petite fille de quatre ans", salue le sergent-chef Nicolas Thiers, du centre de secours de Clermont-l'Hérault. Aujourd'hui, Elsa est en pleine forme et ne garde aucune séquelle de l'accident.

Selon Santé publique France, 362 noyades ont eu lieu en France entre le 1er juin et le 12 juillet, et dans près d'un tiers des cas, elles se sont avérées mortelles. D'après l'agence sanitaire, "presque toutes les noyades accidentelles peuvent être évitées avec des gestes simples de prévention". Elle rappelle notamment que les jeunes enfants doivent être surveillés en permanence et activement, et qu'il faut leur enseigner la nage le plus tôt possible. Au moment de la baignade, il faut par ailleurs privilégier les zones sécurisées et prêter très attention à la météo du jour.