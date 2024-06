Dans la nuit du 5 au 6 juin, des centaines de parachutistes participent au Débarquement en Normandie. Ils sont largués au-dessus de la commune de Sainte-Mère-Église dans la Manche. Une commune dans laquelle résidait alors Georgette Flais, née Monnier, alors âgée de 16 ans, qui raconte à TF1 la drôle d'expérience qu'elle a vécue ce jour-là.

L'Histoire racontée par ceux qui l'ont vécu. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie, qui allait ouvrir la voie à la libération de la France occupée par l'Allemagne nazie, TF1 est partie à la rencontre de ceux qui étaient au cœur de l'événement. Parmi eux : Georgette Flais, née Monnier, alors âgée de 16 ans et résidant à Sainte-Mère-Église, dans la Manche, où ont atterri des centaines de parachutistes alliés, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Cette nuit-là, elle dormait au premier étage de la maison familiale avec ses parents. Tous trois sont soudainement réveillés par les bombardements et les passages incessants des avions au-dessus du village. La famille se réfugie au fond du jardin, dans une tranchée creusée pour les protéger.

Des retrouvailles 40 ans plus tard

Et parmi tous les soldats alliés, un parachutiste américain atterri dans le jardin de la famille Monnier. "Tout à coup, qu'est-ce qu'on voit ? Un parachutiste qui se balance au-dessus du jardin. Il est ensuite tombé sur le bord de la tranchée, sur les épaules de mon père ! Il était donc dans la tranchée avec nous", raconte Georgette dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mais à cette période, le village de Sainte-Mère-Église est occupé par l'armée allemande, et la maison familiale héberge certains de ses soldats. L'un d'eux apparaît près de la tranchée.

"Le fusil en avant, on voit arriver l'Allemand que nous logions. Il braquait mon père qui était devant le parachutiste. L'Allemand n'a pas tiré, mais il a dit 'je fais l'Américain prisonnier", raconte la nonagénaire. Mais quelques instants plus tard, retournement de situation. "À un moment, il est revenu vers nous en courant, en disant 'la guerre est finie pour moi, il y a beaucoup de parachutistes sur la place, ce n'est plus lui le prisonnier, c'est moi'".

Une rencontre qui aura marqué la jeune femme de 16 ans qu'était à l'époque Georgette Monnier et le parachutiste américain. Car les deux se sont revus, 40 ans plus tard. "J'étais contente de revoir l'Américain, même si c'était devant mon mari !", plaisante la nonagénaire. Une rencontre relatée par Ouest-France qui raconte que la famille Monnier a apporté au soldat américain, nommé Cliff Maughan, son parachute conservé toutes ces années. En larmes, le soldat décédé en 1987 en avait alors découpé un petit bout, en souvenir de cette drôle de nuit de juin 1944.