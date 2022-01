Elle accouche dans le camion des pompiers pour la 2e fois : la jeune maman raconte

L'histoire se répète pour Clémentine. Ohanna, 3,190 kg, est née le 27 janvier, en moins de vingt minutes. La jeune maman qui se rendait à la clinique a donc dû se résoudre à changer ses plans et à faire preuve de beaucoup de sang-froid. "J'ai perdu les eaux en conduisant donc je me suis dit : 'je vais m'arrêter à la caserne de pompiers du Perray à Trégueux (Côtes-d'Armor) juste à côté'. Le premier réflexe, on se dit qu'on va peut-être essayer d'aller jusqu'à la maternité, mais on se raisonne et on se dit que non, on n'ira pas", raconte-t-elle dans la vidéo du JT de 13H de TF1 en tête de cet article.