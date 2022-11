VIDÉO - "Extraordinaire" : son patron lui offre la maison de ses rêves

Pour Christel, qui a toujours été locataire, c'est là une chance inespérée. "On est tous très heureux dans la famille, on l'a fêté tous ensemble et on a pleuré de joie. C'est extraordinaire", déclare-t-elle, toujours sous le coup de l'émotion. Piscine, chambre avec balcon, jacuzzi... Elle n'a pas encore de projet défini pour sa future demeure, mais elle rêve tout de même d'un jardin. "J'adore l'extérieur, il me faut la clarté du jour", confie-t-elle.

Parmi ses collègues, nombre d'entre eux avaient le même rêve qu'elle, d'autres auraient espéré un voyage au bout du monde ou même un remboursement de crédit. Bons perdants, ils se disent tout de même heureux pour la chanceuse. "J'aurais bien aimé que ce soit moi, c'est vrai, mais je suis contente pour elle", lance l'une d'eux. "Elle a 20 ans d'ancienneté dans la boîte, je trouve que c'est une bonne reconnaissance, même si c'est le hasard", salue un autre.