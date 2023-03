TÉMOIGNAGE TF1 - Fin de vie : "Je vais mourir, mais au moins, je vais transmettre mon histoire"

"Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir des projets, donc j'ai inventé un projet de fin de vie. Je suis malade, je vais mourir, mais au moins, je vais transmettre mon histoire. Et ça m'a énormément porté", explique au micro de TF1 Nicolas Menet. Il y a encore un an et demi, cet entrepreneur ardéchois menait une vie professionnelle trépidante. Tout a été stoppé net à cause d'un cancer du cerveau, un glioblastome. Nicolas Menet a alors commencé des traitements, mais très vite, les résultats ont montré qu'aucun médicament ne pouvait le guérir.

À 44 ans, Nicolas Menet a dû faire le deuil de sa vie d'avant. Pour ne pas rester dans l'inaction, il a souhaité organiser un projet de fin de vie, en planifiant en amont les étapes de son départ. Il a alors découvert que peu de Français connaissaient la loi sur la fin de vie. "J'ai découvert cette loi en me disant que c'était extraordinaire qu'on ait un tel arsenal législatif en France. Mais ce n'est pas connu, c'est parfois même mal connu par certains professionnels de santé. C'est aussi mal connu par la population. La mort est mal connue, elle disparait de nos sociétés", souligne-t-il dans la vidéo en tête de l'article.

La loi sur la fin de vie prévoit certains dispositifs, notamment sur les soins palliatifs. Mais Nicolas Menet a découvert que malgré la législation, le nombre de places en soins palliatifs était nettement insuffisant par rapport au nombre de patients. Il s'estime très chanceux d'avoir pu trouver une unité hospitalière proche de chez lui. "Dans mon cas, c'est très rassurant, parce que je vais pouvoir finir ma vie dans mon village. Si on pouvait généraliser cela à toute la France, ce serait extraordinaire", confie-t-il à notre reporter Caroline Bayle.