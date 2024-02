VIDÉO - "J'ai eu mon permis en 1947" : pour ce centenaire, il n'est pas encore temps de lâcher le volant

Les eurodéputés ont finalement rejeté ce mercredi le projet de directive qui voulait mettre fin au permis de conduire à vie, en imposant une visite médicale tous les quinze ans. Arnaud, conducteur centenaire, témoigne face aux caméras de TF1.

À observer sa conduite alerte et déterminée, difficile d’imaginer que nous accompagnons un automobiliste centenaire. Pourtant, Arnaud Lapeyre a son permis depuis un certain temps. "J'ai passé le permis de conduire en 1947", lance-t-il derrière son volant. Au total donc, 77 ans de conduite poids lourds, tracteurs et voitures.

Arnaud utilise son véhicule tous les jours, en plus de son vélo : 20 km quotidiens environ. "Je n'ai pas d'inconvénients pour le moment, ni de vue, ni d'oreille, ni de réflexe", assure-t-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Le village est à six kilomètres de son domicile, alors l’ancien agriculteur aurait bien du mal à se passer de sa voiture. Mais il l’accepterait s’il ne s’en sentait plus capable : "C'est certainement bien qu'on se fasse contrôler. Celui qui ne se voit pas capable, il doit arrêter. Si le médecin vous dit qu'il faut arrêter, je pense qu'il faut l'écouter. Je prendrai quelqu'un pour me conduire le jour où je ne me sentirai plus apte".

Imposer une visite médicale pour garder son permis de conduire ? De nombreux pays européens le font, à l’instar des Pays-Bas, de la République tchèque ou de l’Espagne, à partir de 65 ans. Mais le projet de révision de directive qui voulait mettre en place un bilan de santé obligatoire tous les 15 ans pour renouveler son permis, provoquant une bronca en Europe et particulièrement en France, a finalement été rejeté ce mercredi au Parlement européen.