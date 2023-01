VIDÉO - Le voisin fait des travaux, ils perdent leur maison : la colère d'une famille du Nord

C’est l'histoire à peine croyable d'un couple qui a perdu sa maison parce que leur voisin a fait des travaux. Carole et Thierry ne reviennent que rarement sur les lieux du sinistre. Trop dur à supporter, et pour cause. Il y a encore un an, à cet emplacement, se trouvait une maison qu’ils avaient achetée et rénovée de fond en comble. La bâtisse menaçant de s'effondrer, elle a dû être démolie intégralement.

Coût de l’opération ? 42.000 euros, une somme que Carole et Thierry, qui ont six enfants, doivent aujourd’hui rembourser. "Il y a énormément de colère, témoigne, au micro de TF1, Thierry, dans la vidéo en tête de cet article. 42.000 euros, c’est une grosse somme, mais ce n’est rien à côté de ce qu’on vient de perdre, parce qu’on parle d’une maison complète." À ses côtés, Carole, sa compagne, retient ses larmes. "On m’a ruiné ma vie, aujourd’hui, on est sans mots", lâche, dépitée, la mère de famille.