VIDÉO - Crèches privées épinglées : "Ça m'est déjà arrivé de voir qu'on servait la moitié d'un repas"

Dans une crèche publique de la région lyonnaise, c'est un tout autre discours que l'on tient. Ici, pas de petites économies sur l'essentiel. On n'a jamais entendu parler de rationnement. "On utilise autant de couches que les enfants en ont besoin, on fait des changes à la demande, donc on n'a pas de limite. Et au niveau budget, c'est pareil, on commande en fonction de nos besoins", détaille au micro de TF1 Nathalie Rivoire, directrice de la crèche intercommunale "La Ribambelle" à Mornant (Rhône). C'est une évidence pour cette responsable. Tout comme le respect du taux d'encadrement d'un professionnel pour cinq bébés.

Dans certaines crèches privées, il arrive qu'un encadrant gère jusqu'à dix enfants. Ici, quand le personnel vient à manquer, on demande à certains parents de garder leurs enfants à la maison.