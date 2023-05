TÉMOIGNAGE TF1 - "On va te tuer" : l'école a-t-elle pris la mesure du harcèlement scolaire ?

Même si aujourd’hui elle est épaulée par sa professeure principale, Inès reçoit toujours des menaces par SMS et sur les réseaux sociaux de la part de certains élèves. "C'étaient des ‘on va te tuer, t’es morte, lundi on va t’attraper’, que j’ai rien dans la tête, que je ne suis pas intelligente, que j’ai rien à faire ici. À chaque fois que je rentre, je me regarde dans le miroir et je me dis qu’ils ont peut-être raison. J’ai pensé au suicide plusieurs fois. C’est très compliqué la confiance en soi. Quand on nous la vole, c’est très dur de la reprendre", poursuit-elle.

Inès a mis plusieurs années avant de confier sa détresse à sa mère. Souffrant de crises de panique, la jeune fille reste encore parfois chez elle quand elle devrait aller en cours. Depuis quatre ans, son avocat consigne toutes les plaintes, les appels au secours lancés à l’Éducation nationale et à la Justice, mais toujours aucune réaction. "Les services du parquet sont saisis, le rectorat est saisi, les différents établissements scolaires fréquentés par cette jeune fille sont saisis. On a quoi ? On n’a pas de réponses ou les réponses, c’est l’affaire suit son cours ou un classement sans suite faute de preuve. On veut en faire une cause nationale et puis on voit qu’encore une fois on a des belles paroles mais pour passer aux actes, c'est toujours cette carence", déclare Me Jacky Attias, avocat au barreau du Val-d’Oise.