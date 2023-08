VIDÉO - Addiction aux casinos en ligne : "J'ai dû perdre 300.000 euros"

Catherine Delorme, directrice CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) et vice-présidente de l'association Fédération Addiction, reçoit tous les jours des joueurs compulsifs, à peine majeurs. Elle constate aussi que les patients endettés sont de plus en plus nombreux. "Quand vous allez jouer au casino en dur, vous vous déplacez, ça nécessite de respecter un certain nombre d'horaires. Là, c'est tout le temps possible", explique Catherine Delorme, qui souligne que "cela accentue des risques quant à la régularité d'un comportement et à sa gravité".