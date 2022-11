"Est-ce que je dois risquer ma vie ?" : le cri de colère d’une collègue de l’agent du fisc tué

Traumatisée par la mort de son collègue, elle remet aujourd'hui en question son choix de carrière lui-même et accuse sa direction de ne pas prendre suffisamment la situation au sérieux. "Personnellement, je me sens seule, je me sens abandonnée. À l'avenir, à moyen et long terme, est-ce que je dois risquer ma vie pour ce métier ? Pourquoi ne pas dire qu'il y a un problème ?", se demande-t-elle, la gorge nouée. "En attendant, mon collègue est décédé, et puis on ne fait rien. On se dit tant pis, on attend le prochain ? Non, il ne doit pas y avoir de prochain", s'irrite l'agente.

Ce cri de colère fait écho chez de nombreux autres agents. Parmi eux, Audrey Vankemmel, contrôleuse fiscale dans la région lyonnaise. Affectée par la mort de Ludovic Montuelle, elle veut continuer son travail, mais concède que l’appréhension fait partie de son quotidien. "Certaines personnes sont tendues, on peut avoir des situations compliquées, on ne sait jamais à quoi s'attendre", décrit cette déléguée Force ouvrière à la Délégation générale des Finances publiques. "On ne peut pas savoir comment cela va se passer."

Dans la plupart des cas, les contrôles fiscaux sont réalisés à distance : les vérifications au domicile d'un particulier ou au sein d'une entreprise n'ont représenté qu'à peine un tiers des contrôles l'an passé. Mais les quelques déplacements peuvent s'avérer risqués, puisque les inspecteurs n'ont pas accès aux antécédents judiciaires des personnes auxquelles ils doivent rendre visite, et ne peuvent donc pas anticiper un éventuel danger.