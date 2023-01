Prénom refusé par l'état civil : l'"incompréhension" des parents d'Artús

Pour la confédération Calandreta, une association qui promeut l’enseignement aux enfants en langues occitanes et françaises à l’école, c'est un coup porté à cette langue régionale, de moins en moins parlée et qui tombe aujourd’hui dans l’oubli. "Il faut bien qu’on puisse reconnaître l’occitan, qui est une langue. Il faudrait qu’on puisse la reconnaître dans ce qu’elle est et dans son orthographe. Est-ce que cela fait du tort à l’enfant ?", interroge son président, Jean-Louis Brenet.

Dernier recours possible pour Artús et ses parents : demander une dérogation au procureur la République. En 2019, un couple de Bretons résidant à Rosposden (Finistère) avait ainsi obtenu gain de cause. Après deux ans de procédure judiciaire, l’État avait finalement consenti à laisser sur le prénom de leur fils Fañch le tilde, un accent typiquement breton, qui lui non plus ne figure pas dans la langue française.