VIDÉO - "Un calvaire" : face au bruit de ses voisins, cette Lilloise a décidé de déménager

Les conflits de voisinage empoisonnent le quotidien de ceux qui les vivent. Et ils sont nombreux : selon ministère de la Justice, plus de 1300 procédures judiciaires sont en cours. Des Français dans ce cas ont accepté de se confier à TF1.

Altercation verbale au beau milieu de la nuit, travaux bruyants au petit matin et coups contre le mur à longueur de journée... Voilà, depuis plus de trois ans, le quotidien de Sarah, qui tient à témoigner à visage caché pour éviter toutes représailles avec son voisinage.

"C'est clairement un calvaire. Je dors avec des boules Quies et un bandeau. Vous êtes chez vous, mais vous n'êtes pas chez vous. Des réveils brutaux, au bout d'un moment ça vous fatigue, vous perdez la raison", déplore-t-elle dans le reportage du JT de 20H de TF1 en tête de cet article.

Pour agir légalement, "il faut que le trouble de voisinage soit exceptionnellement anormal"

Aujourd'hui, son logement situé à Lille est vide. Elle a décidé de déménager pour ne plus avoir à subir les troubles de son voisinage. "Je n'en peux plus. Je suis arrivée à un stade où je ne le supporte plus", lâche-t-elle, la voix pleine d'émotion. "Le sommeil en prend un coup, la santé aussi. C'est comme si je n'avais pas de logement, mais je paye mon loyer."

À 50 km de là, dans un immeuble près d'Arras (Pas-de-Calais), Nicolas est aussi confronté à des voisins bruyants. Malgré un signalement auprès de sa commune, et après avoir déposé une main courante au commissariat, il a décidé d'adapter son quotidien. "Pour sortir mon chien, partir au boulot ou faire les courses, je regarde par le judas si les voisins qui posent problème ne sont pas dans le couloir", raconte-t-il. Il a saisi un conciliateur de justice qui va être mandaté dans les prochains jours.

En France, il n'y a pas d'heures précises pour définir le tapage lié aux nuisances sonores. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il ne faut pas déranger la tranquillité d'autrui. Mais, alors, que faire lorsque vous êtes confronté à des troubles de voisinage ? "La première chose, c'est d'obtenir des preuves, comme un témoignage. Mais en réalité, la meilleure constatation que vous pouvez faire dans ce type de situation, c'est le constat d'huissier", explique Maitre Cherifa Benmouffok, avocate pénaliste au barreau de Lille.

La spécialiste précise toutefois qu'"en réalité, il faut que le trouble de voisinage soit exceptionnellement anormal. Vous ne pouvez pas saisir la justice ou obtenir une médiation dans l'hypothèse d'un trouble de la vie courante. Il est évident que la machine à laver fait partie des bruits communs, de la même manière que la cloche d'une église."

Plus de 1300 procédures judiciaires sont en cours, selon le ministère de la Justice. Une hausse des conflits de voisinage auxquels sont confrontés les bailleurs sociaux. Ces derniers, comme les propriétaires de logements, peuvent être tenus responsables des nuisances causés par leurs locataires s'ils n'agissent pas pour les faire cesser.