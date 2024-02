TÉMOIGNAGE - Victime d'un abus de faiblesse, Yvonne, 99 ans, a perdu toutes ses économies

Les seniors sont des cibles de choix pour les escrocs. Rencontrée par TF1, Yvonne, retraitée âgée de 99 ans, a été victime d'un abus de faiblesse. Son aide ménagère a vidé ses comptes et dépensé plus de 200.000 euros.

Toute sa vie, Yvonne Coussedière, 99 ans, a mis de côté pour assurer sa retraite. Mais aujourd'hui, c'est Sarah Fressinaud-Petit, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui gère ses dépenses, car Yvonne, dont elle est désormais la curatrice, a perdu la totalité de ses économies.

"J'ai dit : 'Ça devait arriver un jour, tu es trop bête d'avoir fait confiance comme ça'", déplore la nonagénaire devant la caméra de TF1.

Ses économies dilapidées

Le cauchemar d'Yvonne Coussedière commence en 2016. La retraitée est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Affaiblie, elle devient dépendante de son aide ménagère de l'époque, au service de la famille depuis 15 ans. Elle lui confie carte bleue et chéquier pour les achats du quotidien. "Elle avait tellement la confiance d'Yvonne qu'elle lui a fait signer une procuration. Elle pouvait faire tous les chèques qu'elle voulait", explique Sarah Fressinaud-Petit.

Mais au bout de quelques années, les factures impayées s'accumulent. Une enquête est ouverte. En quatre ans, l'aide ménagère a vidé les comptes d'Yvonne. La retraitée a perdu plus de 200.000 euros. "Elle est allée au restaurant, elle a acheté des consoles de jeux, elle a acheté des bouquets de fleurs, elle est allée chez l'esthéticienne", liste la mandataire judiciaire, avant d'ajouter : "Elle n'a pas utilisé la carte bleue pour Madame Coussedière, elle l'a utilisée pour ses propres dépenses."

L'aide ménagère a été condamnée pour abus de faiblesse à 18 mois de prison avec sursis et doit rembourser la totalité des fonds. Mais elle a tout dépensé. Yvonne ne reverra probablement jamais ses économies. "Je la trouvais gentille, jamais je n'aurais pensé qu'elle faisait des choses comme ça", confie la dame. Comme le rappelle le site de l'administration française, l'abus de faiblesse peut être puni de 3 ans de prison et d'une amende de 375.000 euros.

Des personnes vulnérables sous emprise

Les seniors (soit les personnes âgées de plus de 60 ans), qui sont près de 19 millions en France en 2024 selon l'Insee, sont des cibles de choix pour les escrocs. Problèmes de santé, solitude... Ils sont particulièrement vulnérables. La population française vieillit, alors mécaniquement, les abus de faiblesse se multiplient.

Au sein de l'association "ALMA" (Allô Maltraitance des personnes âgées et majeures handicapées), basée à Paris, des bénévoles accompagnent des victimes et des proches. Chaque année, ils traitent près de 350 dossiers. Les affaires sont complexes à résoudre et la victime n'a souvent pas conscience qu'elle en est une, à cause de sa relation de confiance avec la personne qui l'escroque.

"Ils vont commencer à nouer des liens d'amitié et ils vont finir par se rendre indispensables. Et alors là, c'est des débordements, et les personnes sont sous cette emprise", décrit Marie-Françoise, bénévole pour l'association ALMA.

Désigner un tuteur si besoin

Le travail du docteur Giorgio Messina, gériatre et médecin habilité par le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), est de protéger les personnes vulnérables. Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, le médecin rencontre une patiente âgée à la demande de sa famille : la femme veut rédiger un second testament. Alors, le docteur Messina doit s'assurer qu'elle le fait en toute connaissance de cause. Plusieurs entretiens sont nécessaires pour déterminer si elle est toujours capable de gérer son patrimoine.

Lors de ces consultations, le gériatre pose des questions de connaissance générale ou plus personnelles. Il peut par ailleurs se prononcer en faveur d'une mise sous protection, c'est-à-dire désigner un tuteur. Il peut s'agir d'un membre de la famille ou d'un mandataire. Ses conclusions seront ensuite envoyées au juge.

"Je rédige un certificat sur lequel je mets une forme d'avis qui va être concerté par le juge. Majoritairement, on estime qu'à peu près 80% des propositions faites par le médecin sont suivies par le juge", indique le Dr Messina. Pour le médecin, ces entretiens sont des moments délicats. Abandonner une partie de son autonomie n'est jamais simple.

Chaque année, près de 80.000 personnes sont placées sous tutelle. Une mesure limitée à 5 ans ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne en question ne peuvent pas s'améliorer, comme le précise le site de l'administration. La mesure peut être renouvelée par le juge, mais ce renouvellement ne peut pas excéder 20 ans.