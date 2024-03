"J'aurais pété un plomb" : 5 mois après l'attentat, 800 personnes suivies en cellule psychologique à Arras

La cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme a eu lieu ce 11 mars à Arras, où Dominique Bernard a été tué il y a cinq mois par un ancien élève radicalisé. Depuis, 800 personnes sont suivies en cellule psychologique. Une équipe de TF1 a recueilli le témoignage d'élèves, de parents, mais aussi de l'agent d'entretien qui est intervenu pour désarmer le terroriste.

"Il y a encore du travail". Christian Berroyer fait partie des personnels du lycée d'Arras qui se sont interposés lors de l'attaque au couteau perpétrée le 13 octobre 2023 devant le collège-lycée Gambetta d'Arras, qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard. Cinq mois après, alors qu'était célébrée dans cette cité du Nord, ce lundi 11 mars, la cérémonie d'hommage annuel aux victimes du terrorisme, l'agent d'entretien s'est vu remettre la Légion d'honneur par le Premier ministre. Mais cela n'enlève rien au traumatisme avec lequel il apprend, malgré lui, à vivre.

"Je suis suivi par des psys", nous confie dans le reportage en tête de cet article celui qui a de nouveau accepté de témoigner auprès de TF1, comme il l'avait fait dans les heures ayant suivi l'attaque. "C'est important, car moi, j'aurais pété un plomb", poursuit-il.

"Des cauchemars, mal au ventre"

Et il n'est pas le seul. À Arras, 800 personnes sont actuellement suivies en cellule psychologique. C’est le cas des deux enfants d'une mère de famille qui a, elle aussi, accepté de témoigner anonymement. Présents le jour du drame, ils étaient enfermés dans leurs classes et n'ont rien vu, mais n'en sont pas moins marqués. "Ça leur fait du bien de parler", souligne cette dernière, évoquant "des cauchemars", ou le fait que "dès qu'ils arrivent à l'école, ils ont mal au ventre même dans les couloirs et dans la cour".

"C'est stressant de se dire qu'on est restés enfermés à se demander ce qu'il allait se passer", illustre une adolescente qui était elle aussi présente le 13 octobre.

Qu'ils soient élèves, professeurs ou parents, beaucoup franchissent régulièrement le perron sur lequel est mort Dominique Bernard. "On sait que cet enseignant était couché là et qu'il a perdu sa vie ici pour protéger nos enfants, et on ne l'oubliera jamais", témoigne un père de famille. Tous craignent désormais que le procès du terroriste n'exacerbe les traumatismes encore bien présents.