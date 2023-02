TÉMOIGNAGES - Cancer : "La maladie ça reste un frein, ça reste une peur pour les entreprises"

Comme des milliers de salariés, Anne a été touchée par un cancer. Elle a choisi de tout de suite d'en parler à son employeur. Aujourd’hui, elle souhaite rester anonyme pour nous raconter son retour au travail, alors qu’elle était en rémission. "Je me souviendrai toujours de ce rendez-vous [à mon travail] où je m’attends à ce qu’on me parle de ma reprise. Et là on me demande si je recherche un emploi, si je regarde des annonces. Je m’effondre. Je pense que cela préparait déjà mon licenciement futur", confie-t-elle. Licenciée en moins d’un an, Anne a perdu toute confiance avant de réussir à rebondir.