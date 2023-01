TÉMOIGNAGES - Ces Français proches de la retraite qui doivent revoir leurs projets

Professeur au lycée, Philippe Marchal espérait lui aussi partir plus tôt à la retraite. À 60 ans, il devra peut-être travailler deux ans supplémentaires. Bénévole dans une association pour le don du sang, il comptait s'investir à temps plein. La réforme bouleverse ses plans. "C'était quasi entériné, du coup tout est repoussé", déplore-t-il. "C'est dommage d'attendre des mois et des mois pour aider les patients et famille de patients".

Pour d'autres, c'est toute une organisation familiale à revoir. Marie-Hélène, 59 ans, technicienne, pourrait travailler un an et six mois de plus. Sa retraite, elle comptait la prendre le plus tôt possible pour s'occuper de sa mère âgée qui vit à plusieurs centaines de kilomètres d'elle.