TÉMOIGNAGES - "Je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit" : faut-il sanctionner les parents "défaillants" ?

La question s'était posée après les émeutes de juin dernier. Les parents sont-ils responsables des actions de leurs enfants lorsque ces derniers se livrent à des exactions ? Certains d’entre eux se sont confiés à TF1.

C’est un terme qui fait débat. Il a été lâché, en décembre 2023, par la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, pointant la responsabilité des "parents défaillants" dans les émeutes qui ont agité le pays l’été dernier. Un projet de loi pour les sanctionner sera présenté par le gouvernement au début de l’été. Cette "défaillance" parentale figure pourtant déjà à l’article 227-17 du Code pénal, mais elle correspond, en l’occurrence, à une forme de maltraitance ou de mise en danger de l’enfant, lorsque le père ou la mère se soustrait à ses obligations légales en matière de santé, de sécurité ou d’éducation. La réponse gouvernementale vise, elle, spécifiquement la délinquance des mineurs.

Les parents interrogés par TF1, dans le reportage du JT visible en tête de cet article, rejettent pour la plupart l’emploi d’un tel adjectif. Comme cette mère dont le fils a été arrêté en train de fumer du cannabis en pleine nuit dans une rue d’un quartier cossu de la capitale : "On essaye plein de choses, même si on échoue à chaque fois. Le soin-étude, une hospitalisation… Beaucoup de choses. Il faut voir au quotidien ce que ça représente quand vous avez un enfant qui se braque et qui ne vous écoute pas du tout. Même en vivant dans un quartier tranquille, les enfants nous échappent. Mais en aucune manière, moi, je me sens coupable de quoi que ce soit. On n’est pas défaillants, on est impuissants", insiste-t-elle.

En 2023, plus de 150.000 actes de mineurs délinquants ont été recensés. Après les violences provoquées par la mort de Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine), nombre de parents d’émeutiers avaient été légalement rappelés à l’ordre. Depuis, une commission a été mise en place, présidée par le pédopsychiatre Serge Hefez et Hélène Roques, fondatrice de Notre Avenir pour tous, une structure spécialisée dans les questions de jeunesse, pour aboutir à des "propositions concrètes" pour "relever les défis de la parentalité". Mais plusieurs de ses membres ont annoncé leur démission dès la première réunion, regrettant ensuite dans Le Monde "que les travaux soient placés sous l'égide de méthodes répressives".

Alors que, dans certains cas, les parents jugés "défaillants" peuvent déjà être amenés à réparer les dommages civils causés par des mineurs, ou être condamnés à suivre des stages de responsabilité, le gouvernement veut ajouter des "travaux d'intérêt général" dans le dispositif de sanctions. Au micro de TF1, Me Viviane Souet, avocate au Barreau de Paris, fait la moue. "Je ne vois pas comment ce travail d’intérêt général pourrait être mis en place, réplique-t-elle. Vers quels parents cela va réellement être dirigé ? Sanctionner pénalement un parent alors même qu’il ne commet pas d’infraction, juridiquement, c'est compliqué."

Contacté par TF1, le ministère de la Justice précise que, pour contourner cet obstacle, la sanction ne concernera que les parents dits démissionnaires, qui ne répondent plus à leurs devoirs parentaux. "Nous avons tous en mémoire les images de ces mères de famille sortant dans la rue, le soir, pour récupérer leurs enfants. Mais il est frappant de constater que 30% des émeutiers étaient des mineurs et que 60 % ont grandi dans des familles monoparentales, soulignait Aurore Bergé en décembre dans La Tribune. Où est le second parent, souvent le père ? Ils ne peuvent pas se résumer à une pension alimentaire ! Un couple peut se séparer mais la famille vit toujours : on ne quitte pas ses enfants."

Une autre maman s’exprimant dans la vidéo ci-dessus affirme, elle, que ce qui pourrait l’aider avec son fils de 16 ans, qui sera bientôt jugé pour une énième tentative de vol, c'est "un accompagnement, pour lui et pour moi". Élevant l’adolescent seule, elle travaille en horaires décalés dans le milieu médical pour subvenir à leurs besoins. Il avait quatorze ans la première fois qu’elle a été appelée par le commissariat. "Je suis tombée des nues. En plus, j’étais au travail, donc j’ai perdu tous mes moyens. Je me suis isolée, témoigne-t-elle. C’est une très grande souffrance, qui m’envahit tout le corps, le cœur, l’esprit. Je pleure très souvent… Je ne sais pas comment m’en sortir."