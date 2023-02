TÉMOIGNAGES - "Je serai enfin moi-même" : ces Français qui changent de nom de famille

Changer de nom était donc une évidence pour Nathalie. "Prendre le nom de ma maman, c'est remettre les choses à leur place. Le nom de ma maman, c'est mon histoire", dit-elle encore. Le grand jour est enfin arrivé. Après avoir rassemblé les documents nécessaires, la voilà en mairie pour faire le nécessaire. Passé le mois de délai de rétractation auquel tout demandeur a droit, son nouveau nom sera acté à l'état civil. Mais attention, on ne peut pas choisir n'importe quel nom. "Elle a droit à trois possibilités : le nom de son père, le nom de sa mère ou bien les deux noms associés, mais elle n'a pas d'autres choix que ceux-là. Donc la vérification se fait à ce stade-là", détaille Nathalie Regond-Planas, la maire de Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales).

Six mois après cette nouvelle loi, plus de 40.000 personnes ont une nouvelle carte d'identité. On estime par ailleurs que 8000 majeurs font la démarche chaque mois dans toute la France. En région parisienne, Kevin a, lui aussi, choisi de prendre le nom de sa mère Patricia. Il l'a fait pour elle après le divorce de ses parents. "Mon ex-mari m'a demandé à ce que je ne porte plus son nom. Il m'a interdit de le porter. J'ai senti un éloignement avec mes enfants juste pour un nom. C'est beaucoup un nom", souligne-t-elle. Et Kevin d'expliquer son choix : "Quand un des deux parents s'investi beaucoup plus dans l'éducation de son enfant, l'élève, ce qui a été le cas de ma mère... Elle a sacrifié quand même sa carrière professionnelle, elle a sacrifié son temps pour élever ses enfants. Donc pour moi, de me dire qu'au bout de tout ça, je n'allais plus porter le même nom qu'elle, ça ne me semblait pas normal", affirme-t-il.