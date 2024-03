Journée de la procrastination : faites-vous partie des 20% de Français pour qui remettre à demain est un problème ?

Ce lundi a lieu la journée mondiale de la procrastination, ou l'art de remettre à plus tard ce qui devrait être fait maintenant. Selon une étude, cette tendance concernerait, au moins occasionnellement, près de 20% de la population. Et pour certains, qui se sont confiés à TF1, cela relève même d'une philosophie de vie.

Allez-vous remettre à plus tard des choses que vous devez faire aujourd'hui ? C'est en tout cas la journée idéale pour le faire, avec une excuse déjà toute trouvée, puisque la procrastination est à l'honneur ce lundi 25 mars.

Pour certains, procrastiner serait presque une philosophie de vie, un luxe dans la folie du quotidien : "Ça permet d'avoir cette liberté de se dire, je peux reporter des choses. Quand j'ai envie, je le fais", nous confie-t-on par exemple dans le reportage en tête de cet article. "C'est complètement nul de procrastiner mais je continue à le faire pour ce qui m'ennuie", abonde encore une passante.

A titre de repère, près de 20% de la population procrastinerait de façon chronique, c'est à dire plus qu'occasionnellement, soit un français sur cinq. Un phénomène qui concerne 50% des jeunes de moins de 25 ans, selon des travaux menés par le professeur Joseph Ferrari de l'Université DePaul de Chicago, en 2017? Toujours selon des études, on a plus tendance à reporter nos tâches à la maison qu'au travail et plus on a pris l'habitude de procrastiner, plus il est difficile de s'en défaire.

Pour y parvenir, quelques astuces peuvent toutefois se révéler efficaces comme faire une liste des tâches ou fractionner les choses qui nous semblent difficiles à réaliser.