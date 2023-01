VIDÉO - Travailler moins, gagner (presque) autant : comment fonctionne la retraite progressive ?

C’est ce que l’on appelle la retraite progressive. Un dispositif qui a également séduit Michel Beauchoux, ancien patron d’une PME spécialisée dans la climatisation. Lorsqu’il vend son entreprise il y a trois ans, il se fait embaucher à mi-temps par ses repreneurs pour bénéficier d’une retraite progressive. "Ça me permet d’acquérir des trimestres qui me manquaient pour avoir la retraite à taux plein, et puis l’aspect psychologique est énorme. Vous savez, quand vous êtes chef d’entreprise, vous rencontrez une centaine de personnes par jour. Vous vous retrouvez en inactivité, vous n’avez plus de lien social", déclare-t-il.

Une transition en douceur avant de décrocher définitivement dans quelques mois. "La période de retraite progressive permet d’avoir un peu de temps libre. Je me suis mis à l’aéromodélisme. J’ai passé également mon permis bateau", poursuit Michel.