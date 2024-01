TÉMOIGNAGES - "Je trime et je ne pars pas en vacances" : ces agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté

Parmi les principales revendications des agriculteurs en colère : une meilleure rémunération. Près d'un sur cinq vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, soit 965 euros par mois, mais il existe de grandes disparités de revenus d'une activité à l'autre. Plusieurs d'entre eux se confient face à la caméra de TF1.

Dans une note de 2022, le ministère de l’Agriculture souligne qu’"en 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40% en France en euros constants". Dit autrement : les agriculteurs peuvent de moins en moins se rémunérer. Environ 18% d’entre eux, c’est-à-dire près d’un sur cinq, vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, soit 965 euros par mois. C’est une des causes de la colère actuelle de la profession, dont le mouvement de protestation s'amplifie et promet de durer. TF1 a sondé ce mal-être en recueillant les témoignages des principaux intéressés.

Gwenaëlle a rejoint ce mardi un barrage d'agriculteurs sur l'A16, au nord de Beauvais. Cette agricultrice et éleveuse de 29 ans habite dans l'Oise. "Je cultive du blé, du colza, de l’orge… Mais nos produits ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Et ça devient pesant au quotidien", explique celle qui dit travailler 70 heures par semaine, sans parvenir à se dégager un Smic. D’autant qu’elle a dû investir 350.000 euros lorsqu'elle s'est installée, il y a trois ans, pour construire un bâtiment aux normes dans la ferme familiale. "Si je touche 1.000 euros, c’est un bon mois, confie-t-elle. Ça ne suffit pas pour mettre de l’argent de côté. Je me dis que punaise, je trime et je ne pars même pas en vacances tous les étés."

Comme elle, Timothée, 31 ans, ne parvient pas à joindre les deux bouts. Éleveur laitier dans l'Orne, il n'a pas pu se verser de salaire au mois de décembre dernier. "Moralement, c’est pesant, assure-t-il tout en feuilletant ses comptes. En août, le prix du lait et les charges fixes étaient à peu près au même niveau. Mais depuis septembre, le lait est beaucoup descendu tandis que les charges fixes ont augmenté." Il n’accepte pas que son lait soit vendu 1,20 euro le litre : "Ça fait 1.200 euros les 1.000 litres. Nous, on est payés 405 euros les 1.000 litres." C’est trois fois moins que le prix payé par les consommateurs. "Je fais ce métier par passion, mais il faut aussi qu’elle soit rentable", résume-t-il.

Éric, 58 ans, était, lui aussi, éleveur laitier, en Seine-Maritime. Mais il a décidé de jeter l'éponge : "J’ai fermé mon bâtiment à logettes et ma salle de traite, parce que ce n’est plus rentable." Il est désormais seulement cultivateur, après avoir "augmenté les céréales, les betteraves et le lin. Le blé et le lin ont suivi le marché en s’indexant sur l’inflation, contrairement au lait, pour lequel il y a eu un blocage, détaille-t-il. Et aujourd’hui, on a exactement le même revenu qu’avant, sans le lait", et sans les contraintes horaires inhérentes à l’élevage. Sa commune comptait 20 éleveurs laitiers dans les années 1950. Il n'en reste plus qu'un.