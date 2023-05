TÉMOIGNAGES - "On a besoin de vrai" : ces jeunes qui redécouvrent les agences matrimoniales

Des trentenaires, Clémence Renard en voit de plus en plus. Dans son réseau d'agences, la moyenne d'âge des adhérents diminue doucement : de 54 ans en 2019 à 51 ans aujourd'hui. "Effectivement, il y a de plus en plus de trentenaires qui s'intéressent à nous, qui nous contactent, qui prennent rendez-vous, qui s'inscrivent", affirme-t-elle. Un être humain qui vous aide à trouver l'amour plutôt qu'un algorithme, le concept est séduisant. Mais ici, les tarifs sont élevés : entre 600 et 2400 euros le contrat.