VIDÉO - Tempête Alex : deux ans après, ces sinistrés doivent toujours se garer à 1 km de chez eux

À l'image de Patrick et Manuelle Coquillat, des habitants de Saint-Martin-Vésubie, qui doivent chaque jour laisser leur voiture à un kilomètre de chez eux. Arraché par le torrent, ce qui reste d'un pont menant à leur maison n'ayant pas encore été reconstruit. "Ça devient pénible, physique. Moi, aujourd'hui, ce que je réclame, c'est une route. Ça fait deux ans qu'on se trimballe tout sur le dos. Je ne peux pas aller manger une pizza au restaurant parce que le soir, surtout l'hiver, il faut que je rentre et avec la neige...", peste-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Il faudra encore plusieurs années pour que les vallées sinistrées soient totalement reconstruites. Des dizaines de maisons éventrées font encore partie du paysage, même si beaucoup ont déjà été rachetées par l'État à leurs propriétaires, pour les détruire et ainsi permettre la reconstruction des berges et des routes. En revanche, tous les axes principaux sont désormais rétablis. "L'urgence, ça a été de désenclaver. Maintenant, on reprend ces travaux et on les fait de manière définitive pour justement ne plus y revenir en cas de problème grave", explique l'adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie, Thierry Ingigliardi.