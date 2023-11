VIDÉO - Tempête Ciarán : alerte par SMS, vigilance météo... les Français mieux informés du danger ?

Eux aussi résidents de Gouville-sur-Mer, Richard et Sarah tentent de s'informer comme ils le peuvent et suivent en temps réel l'évolution des prévisions météo et des bulletins de vigilance, mis en place par Météo-France deux ans après les terribles tempêtes Lothar et Martin, fin décembre 1999.

Un besoin de s'informer qui, pour certains, s'est heurté aux coupures d'électricité. Conséquence, dans les quelques commerces épargnés de la commune, plusieurs habitants ont pu se tenir au courant des derniers événements. Ce café dans lequel notre équipe s'est rendue est ainsi resté ouvert exceptionnellement. "C'est surtout pour la clientèle, pour qu'elle puisse s'informer de ce qui se passe", confie la gérante, qui continuera d'accueillir ceux qui le souhaitent toute la journée.