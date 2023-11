Tempête Ciarán : un phénomène exceptionnel en cette saison ? Les explications d'Evelyne Dhéliat

Une tempête d'une telle ampleur à cette époque de l'année, est-ce un phénomène exceptionnel ?

Evelyne Dhéliat : On a souvent des tempêtes en automne, mais cela reste néanmoins exceptionnel d’avoir des vents d’une violence aussi extrême. Les rafales pourraient atteindre 170 km/h sur les caps les plus exposés en Bretagne et en Normandie. C’est la raison pour laquelle Météo-France a placé trois départements (Finistère, Côtes-d'Armor et Manche) – en vigilance rouge pour vents violents, le niveau maximal d'alerte, à partir de mercredi soir, minuit, et jusqu’à 9 heures le jeudi matin. Les dépressions sont plus fréquentes à cette époque de l’année, car on a encore de l’air chaud qui remonte des tropiques et de l’air froid qui descend du Pôle. Et donc, plus le contraste thermique est important, plus les vents sont violents et les pluies sont fortes.

La tempête Ciarán va faire un passage éclair sur le nord-ouest de la France. Pourquoi le phénomène durera-t-il si peu de temps ?

Evelyne Dhéliat : La phase de la tempête la plus forte aura lieu en deuxième partie de nuit, essentiellement sur la Bretagne et la Normandie. Comme les vents sont violents et que la tempête se déplace d’ouest en est, cela va passer assez rapidement. La vigilance rouge pour vents violents sur les trois départements courent jusqu’à 9 heures et la vigilance va durer toute la journée du jeudi. On aura encore des vents à 140 km/h le jeudi matin vers les côtes normandes et à 120 km/h dans l’après-midi sur la Côte d’Opale et le Pas-de-Calais. Pour les pluies, ce sera jusqu’à midi et jusqu’à 18 heures pour les vagues de submersion. Et cela va continuer aussi de souffler à l’intérieur des terres.