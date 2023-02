VIDÉO - À Besançon, les barbiers de nouveau à la mode

Un bruit que l’on entend de plus en plus. Depuis l’ouverture de son salon en 2015, Nicolas Beaufils n’arrête pas. "Pour ma part, ça fonctionne très bien. J'ai plus de demandes que de temps disponible donc je n'ai pas à me plaindre", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Il n’est pas le seul, les salons se multiplient à Besançon. La ville a déclaré sa flamme aux barbiers. Nous avons tenté de les compter, car il n'existe aucun chiffre officiel, mais selon nos calculs, il y a 40 salons à travers la ville. Pourquoi cet engouement ? Les Bisontins, sont-ils les plus barbus ? "C'est une bonne question. il y a tellement de demandes que les gens ouvrent facilement des salons de coiffure", confie Nicolas. Il assume que la rentabilité passe aussi par les coupes de cheveux, avec 30 euros le forfait tout de même, mais ça fonctionne.