Tensions sur les carburants : la grève reconduite chez TotalEnergies et ExxonMobil

Selon la CGT, à l'origine du mouvement de grève, trois raffineries sur les six françaises restaient inopérantes ce samedi 8 octobre. Deux d'entre elles sont sous le pavillon ExxonMobile et la troisième est la plus grande raffinerie de TotalEnergies, en Normandie. Environ 70% de grévistes sont à dénombrer chez ExxonMobile selon Christophe Aubert, délégué CGT au sein du groupe pétrolier. Une grève fortement suivie chez TotalEnergies, avec "100% de grévistes au service expédition à la relève de 6h00", à la raffinerie Feyzin dans le Rhône, selon le syndicaliste Pedro Afonso.