Tensions sur les carburants : TotalEnergies prêt à avancer les négociations sur les salaires si les blocages cessent

Le mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburants en France a été reconduit, ce dimanche 9 octobre, chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, a indiqué la CGT interrogée par l'AFP. Pour ne pas voir cette grève s’éterniser, TotalEnergies a proposé d’avancer à octobre les négociations annuelles sur les salaires, à condition que les grèves dans les raffineries et dépôts de carburants qui génèrent des ruptures d’approvisionnement prennent fin, a indiqué le groupe dans un communiqué.