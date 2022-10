Carburants : vers une amélioration "tout au long de la semaine", selon Elisabeth Borne

Un premier pas vers un retour à la normale ? Depuis une dizaine de jours, des grèves dans les raffineries et les dépôts de carburant ont engendré des situations de pénurie dans de nombreuses stations-service de l'Hexagone. Selon le dernier décompte du ministère de la Transition écologique réalisé ce dimanche, près de 3 stations-service sur dix (29,7%) connaissent des difficultés sur un produit au moins (contre 21% samedi). Les Hauts-de-France et l’Île-de-France sont particulièrement touchées (respectivement 54,8% et 44,9% des stations qui rencontrent des difficultés).