TER : les "trains fantômes"empoisonnent la vie des voyageurs

On compte à la fois des Eurostar, des Thalys, des TGV, des Transiliens et les fameux TER. Enfin, il y a un manque de personnel. Il y a eu entre 500 et 700 agents perdus suite aux diverses restructurations en trois ans et demi, nous explique Xavier Watebled, CGT Cheminots en Hauts-de-France. La situation dans les Hauts-de-France va bientôt radicalement changer. La mise en concurrence des trains est prévue d'ici 2028, la SNCF ne sera plus seule sur les rails.