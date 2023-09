VIDÉO : 120ᵉ anniversaire d'Harley-Davidson : des milliers d'adeptes rassemblés sur la côte d'Opale

Sur la Côte d’Opale, pas moins de 25 000 Harley-Davidson se sont réunies ce week-end pour la 10ᵉ édition des "Opale Harley Days". Le festival coïncide cette année avec les 120 ans de la marque américaine. En 1903, William Harley et Arthur Davidson fabriquaient leur première bicyclette motorisée. Depuis, la marque est devenue mythique, et pas seulement pour le bruit de ses moteurs.

Pour l'occasion, un peloton de bikers a défilé dans la ville pour le plus grand bonheur des spectateurs, qui en ont pris plein les yeux et les oreilles. Et, le rugissement des motos inonde aussi l’atmosphère. "Ce bruit, il est typique et on l'aime bien", a réagi au micro de TF1 un des motards. "Personne ne se connaît et en même temps, on est tous en contact, c'est une grande communauté" se réjouit une des participantes au volant de son Harley-Davidson.