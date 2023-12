2024, une année à jours fériés : profitez de trois mois de vacances en posant astucieusement vos congés

À chaque nouvelle année, c'est le même calcul : comment optimiser au mieux ses congés grâce aux jours fériés ? En 2024, un seul sur onze tombe un dimanche. Il sera ainsi possible de profiter de trois mois de vacances en posant seulement 25 jours de congés.

C'est souvent quand on est en vacances qu'on pense aux prochaines. Et ça tombe bien, alors que 2023 s'achève, une chose saute aux yeux en regardant de plus près le calendrier 2024 : dix jours fériés sur onze tombent en semaine, puisque seul le 14 juillet aura lieu un dimanche. N'espérez pas plus, c'est le meilleur score possible !

D'autant que six d'entre eux tombent des lundis ou vendredis. Au mois de novembre, vous aurez par exemple deux week-ends de trois jours.

Un mois de mai exceptionnel

Encore mieux, au mois de mai, on trouve deux jours fériés la même semaine. Un cas de figure exceptionnel qui n'arrive que cinq fois par siècle. Ce mois est d'ailleurs le meilleur plan de l'année prochaine : en cumulant trois week-ends et trois jours fériés, vous pourrez profiter de seize jours de vacances en ne posant que sept jours de congés.

TF1

Attention toutefois, la concurrence promet d'être rude. Mieux vaut donc être prévoyant et s'y prendre rapidement. "Je pense que dès que les vacances de Noël vont être terminées, il faut penser aux ponts du mois de mai pour avoir le choix de son hébergement", prévient Solange Escure, directrice nationale des Gîtes de France. "On constate une hausse très importante puisqu'à date, notre carnet de commandes est à plus 59%."

Un peu d'organisation, c'est le prix à payer pour profiter de ce calendrier très favorable. Cerise sur le gâteau, pour les professionnels du tourisme, un jour férié en semaine, c'est jusqu'à trois milliards d'euros d'activité supplémentaires.