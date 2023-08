VIDÉO - 24 h dans les coulisses du supermarché de vos vacances

Ici c'est un peu Rungis. La poissonnerie est la star de l'été. Il y a l'arrivage quotidien de la pêche locale et des indispensables moules, soit 300 kilos vendus par jour. C'est la même effervescence côté boulangerie. C'est ensuite le dernier brief des équipes sur les produits en tête de gondole.

Au total, 46.000 pièces de melons seront vendues en juillet et en août. Le compte à rebours s'accélère quand les cartons sont encore jonchés sur le sol. L'équipe "ménage" entre en scène. Et à 8h30, tout est prêt pour l'ouverture des portes. "On ne pensait pas que le rythme était aussi soutenu" sourit, dans la vidéo en tête de cet article, une employée fraichement embauchée.