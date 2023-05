VIDÉO - "40.000 personnes, c'est ingérable" : des villageois du Loiret excédés par un rassemblement évangélique

Si les organisateurs du pèlerinage déplorent, eux aussi, quelques dérapages, ils assurent que tout est fait pour respecter le voisinage : "Nous avons plus de 100 toilettes sur le terrain" ainsi qu'un "service de ramassage d'ordures ménagères", explique le pasteur Joseph Charpentier, de l'association Vie et Lumière.

"On a tout mis en œuvre pour que justement ce rassemblement se passe le mieux possible", assure-t-il. Le rassemblement prendra fin dimanche prochain, et l'évènement, organisé par la même congrégation, reprendra place au même endroit au mois d'août.