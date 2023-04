VIDÉO - 413 milliards d’euros pour l’armée française : à quoi va servir tout cet argent ?

Il est le fer de lance de l'armée française. Une quarantaine de canons Caesar ont été livrés à l'Ukraine par la France depuis le début du conflit. Il faut donc les remplacer et les moderniser aussi, alors que trois autres pays en Europe désirent s'en équiper. "C'est vraiment un bijou de technologie. C'est un canon qui est fiable, rapide, précis", résume, dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus, le lieutenant-colonel Stéphane. "En quatre minutes, il arrive sur position, il délivre six coups et il repart", complète le capitaine Guillaume. Mais pour cela, il faut beaucoup, beaucoup de munitions. La France prévoit ainsi de produire 15.000 obus par an d'ici à 2030 - soit l'équivalent de ce que la Russie utilise chaque jour en Ukraine. Mais tout cela a un coût. Et pas des moindres.