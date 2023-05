VIDÉO - 8-Mai : retour sur des commémorations sous tension

Depuis le mémorial de la prison de Montluc, il n’a rien entendu des bruits des manifestants. Et pour cause, un très large périmètre les tenait à distance, à 500 mètres, au moins, du lieu de la commémoration. Et c’est la sonnerie aux morts qui a brisé le silence. Dans cette prison de Montluc, il y a 80 ans, plusieurs figures de la Résistance étaient détenues par les nazis.