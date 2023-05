VIDÉO - Du simple au triple : à Lyon, le prix du stationnement bientôt calculé selon le poids de votre voiture

Cédric est propriétaire d’un SUV. Bientôt, il devra payer plus cher pour se garer à Lyon. Et pour cause, dès l’année prochaine, le prix du stationnement se calculera en fonction du poids de chaque voiture. Plus le modèle est gros, plus le tarif sera élevé. "Je m’arrangerai sans doute pour ne pas me stationner dans le centre et puis prendre les transports en commun", réagit-il dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article, estimant toutefois que son véhicule "un peu imposant (...) n’est pas non plus un gros pollueur".