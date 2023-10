VIDÉO - Accidents dans des fêtes foraines : quels sont les contrôles de sécurité ?

Pour savoir comment ces attractions sont contrôlées, le JT de TF1 s'est rendu dans le parc d'attractions "Dennlys Parc", à Saint-Omer (Pas-de-Calais). Un bateau pirate vient d'être installé et désormais tous les manèges de ce type-là sont truffés de capteurs qui empêchent la mise en marche en cas de problème, par exemple avec les barrières de sécurité. "Avant, un opérateur devait faire le contrôle d'une barrière manuellement et visuellement. Donc maintenant, si cette barrière avec ce capteur n'est pas fermée, on ne peut pas mettre le manège en route. Tous les engins sont contrôlés avant ouverture de l'attraction", explique Teddy Merlot, le responsable de la sécurité, dans la vidéo en tête de cet article.

Pour chaque attraction, chaque matin, un technicien du parc vient ainsi vérifier la sécurité des manèges et doit surtout signer un document baptisé "l'accord pour départ". Sans cela, rien n'est possible. "Dès qu'on arrive le matin, si on voit que cette case n'est pas signée, on doit appeler le technicien parce qu'on ne sait pas du coup s'il a vérifié ou non l'attraction et niveau sécurité, c'est pas top", assure Marius Leclercq, opérateur de manège. Pourtant, des accidents mécaniques ont lieu quelques fois, comme il y a huit ans dans un autre parc d'attractions : le câble du manège a cédé sans faire de blessé.

Pour la clientèle des parcs d'attractions, on commence à se poser des questions. "On espère qu'il y a des contrôles qui sont faits. Il n'y a rien qui nous prouve que ce soit fait", admet un jeune homme. Une mère de famille reconnaît, elle, qu'elle "n'a pas confiance".