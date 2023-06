VIDÉO - Meurthe-et-Moselle : les moissons n'ont jamais été si précoces

Dans la moissonneuse-batteuse, son fils Perick est attentif à la coupe mais aussi au moindre départ de feu. Plus il fait sec, plus le risque est grand. L’an dernier, des arrêtés ont été pris pour interdire les moissons en journée. Mais ce qui le préoccupe le plus, c’est de savoir s’il remboursera les frais engagés il y a six mois lors des semis. "On a dorloté un peu plus la culture et puis derrière, quand on arrive à la moisson, les prix chutent. C’est là où on a un peu plus de mal à joindre les deux bouts mais il n’y a pas que ça. Le matériel coûte horriblement cher, les engrais…", explique Perick.