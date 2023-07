VIDÉO - Alerte aux baïnes : la baignade déconseillée dans le Sud-Ouest

Ces trous d’eau se forment dans le sable avec l’action du courant. "Forcément, quand on s’amuse dans l’eau, on ne voit pas qu’on se décale. Sauf que petit à petit, on se retrouve en dehors de la zone. Et juste à côté, il y a la sortie de baïnes, et il faut qu’on aille voir les nageurs avant qu’ils se retrouvent justement dans cette sortie de baïnes où il y a du courant et ils vont aller vers le large", explique Camille Larroze-Lauga, nageuse sauveteuse.

On peut apercevoir les baïnes à marée basse. Ces cuvettes sont formées par le vent et la houle. Et quand l’eau se retire, le courant est très dangereux. Chaque année, les baïnes sont responsables de plusieurs noyades. Plus de 500 décès surviennent ainsi chaque été. À Biscarrosse, une baïne a tué un jeune Britannique en dehors des heures de surveillance de baignade, dimanche 18 juin. "Ce qui tue les gens, c’est la panique. À partir du moment où on reste calme, on se met sur le dos, on se signale, on lève les bras, on a le temps d’attendre un surfeur qui passe par là, les sauveteurs qui arrivent", affirme Romain Savaux, nageur-sauveteur.