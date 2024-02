VIDÉO - Amendes en rafales et recettes en hausse : les villes moyennes conquises par les "sulfateuses à PV"

De plus en plus de villes moyennes utilisent désormais des "sulfateuses à PV". Ce sont des voitures équipées d'un dispositif capable de contrôler 1500 plaques en une heure. Une méthode devenue le cauchemar des automobilistes, mais qui rapporte gros aux communes qui l'ont adoptée.

Dans les rues de Bourgoin-Jallieu (Isère), aucune plaque d'immatriculation n'échappe à cette voiture. Avec ses deux machines placées sur le toit de l'habitacle, le véhicule est surnommé par ses détracteurs "la sulfateuse à PV". À chaque "bip", une plaque est scannée. "Si on passe toujours aux mêmes heures, les gens vont nous attendre, explique Hervé Picart, policier municipal dans cette ville de 32.000 habitants. On ne passe jamais à la même heure ni au même endroit." Avec son collègue Laurent, qui patrouille avec lui aujourd'hui, il fait partie des quatre agents entièrement affectés à ce véhicule.

Dominique Xenedis fait aussi partie de l'équipe. Sa mission, depuis un an ? Valider les contraventions sur son ordinateur. "Là, c'est la liste de tous les véhicules qui ont été flashés, montre la fonctionnaire dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Je vérifie que ce soit bien la bonne plaque, puis je valide." Les propriétaires des voitures concernées recevront leur amende dans un délai de deux semaines.

"Je ne vois pas la plus-value de ce genre de voiture"

Une cinquantaine de véhicules sont sanctionnés chaque jour. La police municipale de la commune ne compte que douze éléments. En moyenne, un agent à pied réalise 200 contrôles par jour. La "sulfateuse", elle, peut en réaliser jusqu'à 1.500 par heure. Les habitants de la ville jugent cette pratique disproportionnée. "Si les policiers faisaient des rondes, je pense que ça suffirait", estime une conductrice, interrogée à l'horodateur. "Je ne vois pas la plus-value de ce genre de voiture, surtout pour une ville comme Bourgoin". De son côté, une retraitée s'agace : "C'est exagéré, si on s'arrête deux minutes et que la voiture passe, c'est foutu".

Olivier Dias, adjoint à la sécurité et aux finances de la mairie, supervise le dispositif. Sous son impulsion, la ville a dépensé 150.000 euros dans cet équipement. Une somme importante pour la commune, mais très vite rentabilisée grâce aux amendes et aux usagers qui paient désormais leurs tickets de stationnement. "À périmètre constant, il y a un vrai effet sur le nombre de tickets payants, confirme le responsable politique. Sur un an, on est passé de 300.000 à 500.000 tickets payants."

Des recettes en hausse pour les villes équipées

Comme Bourgoin-Jallieu, de plus en plus de petites localités recourent à cette technologie. C'est notamment le cas de Juvisy-sur-Orge (Essonne, 16.300 habitants), La Baule (Loire-Atlantique, 15.000 habitants) ou encore Fontainebleau (Seine-et-Marne, 14.000 habitants). Parmi elles, en Haute-Savoie, Thonon-les-Bains, 38.000 habitants, a même été championne de France de PV distribués en 2022. Ici non plus, la "sulfateuse" n'est pas très populaire. Entre les contraventions et les tickets de parking, la mairie a doublé ses recettes de stationnement grâce à cette voiture spécialement équipée.

Un bilan totalement assumé par le maire (divers droite), Christophe Arminjon. Avec cet argent, il a pu faire construire un nouvel espace de loisirs, créer des pistes cyclables ou encore fait installer une régie de surveillance municipale. "On a aussi dédié une place entière aux piétons, raconte l'édile à notre équipe. Actuellement, on investit 900 euros par tête d'habitant, c'est trois fois plus que la moyenne nationale. Le tout, sans augmenter les impôts, comme la plupart des collectivités."

Depuis la mise en place de la voiture, la municipalité de Thonon-les-Bains a pu dégager au total près de deux millions d'euros de recettes supplémentaires.