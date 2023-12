VIDÉO - Animations de Noël : pour certaines communes, un jackpot de fin d'année

Différents types de marchés de Noël se sont installés dans nos centres-villes. Une occasion pour de nombreuses communes de s'assurer une activité bienvenue en plein hiver. Dans un village de Bretagne ou dans une ville de Gironde, le père Noël est partout chez lui, a constaté TF1.

C'est l'histoire d'un village de Bretagne où plane un air de magie et de féerie, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Chaque soir de décembre depuis 22 ans, Rochefort-en-Terre brille de mille feux. Ces lumières attirent les visiteurs par milliers dans les boutiques des artisans du village, comme Anne De Villèle. En pleine création dans son atelier, cette artiste plasticienne est plus habituée au calme qu'à l'agitation de Noël.

En décembre, elle accueille dans sa boutique jusqu'à deux-cents personnes par jour. Grâce aux illuminations, elle vend autant en un mois que sur l'ensemble de l'été, mais elle a dû adapter son offre, en créant une gamme de petits articles accessibles. Chaque artisan verse à la commune entre 150 euros et 300 euros pour participer aux coûts des illuminations qui représentent un budget total de 45.000 euros. Contrairement aux apparences, ce n'est pas la facture d'électricité qui pèse le plus lourd. Elle ne coûte que 1000 euros pour tout le mois de décembre.

10.000 visiteurs par jour

Le public ne cesse d'augmenter au fil des ans. Pendant les fêtes, ce village de 637 habitants attire jusqu'à 10.000 visiteurs par jour, bien au-delà de la capacité d'accueil de la commune. L'opération est un succès, mais aux limites de la saturation : la municipalité conseille désormais de venir plutôt la semaine, et le plus tôt possible, pour pouvoir se garer pas trop loin.

À Libourne (Gironde), on mise aussi sur les fêtes de Noël pour attirer des visiteurs en centre-ville pendant la période des fêtes. Depuis 1962, c'est dans cette commune près de Bordeaux que sont traités les milliers de lettres des enfants au père Noël. Une fierté pour Libourne, qui s'affirme comme "ville du Père Noël", avec de nombreuses manifestations et activités, toutes gratuites. Le pari est gagnant, estime la commune, qui investit 0,5% de son budget pour irriguer son centre-ville d'un flux de visiteurs dont se réjouissent les commerçants.